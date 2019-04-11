Порошенко про “Будапештський формат” Зеленського: Це або некомпетентність або свідома спроба зняти відповідальність з РФ

https://racurs.ua/ua/n120622-poroshenko-pro-budapeshtskyy-format-zelenskogo-ce-abo-nekompetentnist-abo-svidoma-sproba-znyaty.html

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Петро Порошенко сьогодні під час виступу на Київському безпековому форумі розкритикував наміри свого опонента Володимира Зеленського перевести переговори з Росією у «Будапештський формат». Про це чинний президент заявив у відповідь на запитання журналістів щодо того, що реально робить глава держави задля переговорного процесу.

«Існує окреме рішення Ради ЄС, де наголошено, що президент Франції та канцлер Німеччини представляють на переговорах весь Євросоюз включно з Великою Британією і перебувають в чіткій координації зі США», — зазначає глава держави.

Порошенко наголосив, що «нормандський формат» — це не лише Франція і Німеччина.

«Коли хтось пропонує зараз „будапештський формат“, — мені не зрозуміло, що це таке? Будапештський меморандум — це три країни? Чи чотири? Чи потім, коли приєдналася ще п’ята країна? Чи той, хто пропонує „будапештський формат“, хоче викинути Німеччину? Вона їм заважає? На кого це працює? Чи може пропонує викинути всі країни-члени ЄС? Для чого?», — запитав Порошенко.

Також президент наголосив, що дипломат Курт Волкер є офіційним представником США, який координує дії структур «нормандського формату». За словами Порошенка, це не Волкер не хоче їздити на зустрічі із Сурковим, а Сурков, за вказівкою Путіна, блокує ці зустрічі.

«Чи вони, навпаки, хочуть делегітимізувати підпис Путіна під чіткими зобов’язаннями? Оберіть те, що вам більше подобається: це або некомпетентність або свідома спроба вивести Росію з-під відповідальності за агресію в Україні», — заявив президент.

Нагадаємо, у команді кандидата у президенти Володимира Зеленського раніше заявляли про необхідність перезавантаження відносин України з США та Європою, які «через Порошенка зайшли в глухий кут», а також про можливе переведення відносин у формат Будапештського меморандуму. У Зеленського вважають, що переговори можуть бути ефективнішими, лише за участі США і Великої Британії.

Також нагадаємо, завтра Порошенко відвідає Німеччину, де проведе зустріч з канцлером Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном.