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Во время задержания, фото: пресс-центр СБУ

СБУ разоблачила работника Нацполиции Харьковщины на сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора (ФОТО, ВИДЕО)

11 апр 2019, 15:19
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СБУ разоблачила работника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Полицейский, который лояльно относился к политике российских властей, был завербован кадровым российским офицером во время визита в Белгород, сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ также установили, что этот российский офицер также активно формировал агентурные сети из граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса.

Отмечается, что во время контактов завербованный правоохранитель и российский разведчик придерживались строгих мер конспирации. Так, для связи они использовали программы шифрования электронных сообщений, а личные встречи происходили на территории Белгородской области РФ.

В Россию полицейский выезжал на выходных на срок один-два дня. Своему окружению он рассказывал, что якобы посещал родственников.

Оперативники СБУ установили, что полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи своем куратору секретной информации, циркулирующей в МВД и Нацполиции. Также он собирал информацию о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе привлеченных к боевым действиям на Донбассе. Также он собирал информацию о патриотически настроенных жителях региона.

Злоумышленника задержали 9 апреля, ему объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15-ти лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в прошлом году в Австрии разоблачили военного, который шпионил для России.

Источник: Ракурс


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