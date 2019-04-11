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Во время задержания, фото: пресс-центр СБУ
СБУ разоблачила работника Нацполиции Харьковщины на сотрудничестве со спецслужбами страны-агрессора (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n120624-na-harkovschine-sbu-razoblachila-rabotnika-nacpolicii-na-sotrudnichestve-so-specslujbami.htmlРакурс
СБУ разоблачила работника Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Полицейский, который лояльно относился к политике российских властей, был завербован кадровым российским офицером во время визита в Белгород, сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники СБУ также установили, что этот российский офицер также активно формировал агентурные сети из граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса.
Отмечается, что во время контактов завербованный правоохранитель и российский разведчик придерживались строгих мер конспирации. Так, для связи они использовали программы шифрования электронных сообщений, а личные встречи происходили на территории Белгородской области РФ.
В Россию полицейский выезжал на выходных на срок один-два дня. Своему окружению он рассказывал, что якобы посещал родственников.
Оперативники СБУ установили, что полицейский использовал свое служебное положение для сбора и передачи своем куратору секретной информации, циркулирующей в МВД и Нацполиции. Также он собирал информацию о дислокации и мобилизационной готовности воинских подразделений и силовых структур на территории Харьковской области, в том числе привлеченных к боевым действиям на Донбассе. Также он собирал информацию о патриотически настроенных жителях региона.
Злоумышленника задержали 9 апреля, ему объявлено подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15-ти лет.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в прошлом году в Австрии разоблачили военного, который шпионил для России.
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