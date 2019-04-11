Під час затримання, фото: прес-центр СБУ

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СБУ викрила працівника Головного управління Національної поліції у Харківській області на співпраці з російськими спецслужбами.

Поліцейський, котрий лояльно ставився до політики російської влади, був завербований кадровим російським офіцером під час візиту до Бєлгорода, повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ також встановили, що цей російський офіцер також активно формував агентурні мережі з громадян України на окупованих територіях Донбасу.

Зазначається, що під час контактів завербований правоохоронець та російський розвідник дотримувалися суворих заходів конспірації. Так, для зв’язку вони використовували програми шифрування електронних повідомлень, а особисті зустрічі відбувалися на території Бєлгородської області РФ.

До Росії поліцейський виїжджав під час вихідних на термін один-два дні. Своєму оточенню він розповідав, що нібито відвідував родичів.

Оперативники СБУ встановили, що поліцейський використовував своє службове становище для збору і передачі своєму кураторові таємної інформації, яка циркулює у МВС та Нацполіції. Також він збирав інформацію про дислокацію і мобілізаційну готовність військових підрозділів і силових структур на території Харківської області, зокрема й залучених до бойових дій на Донбасі. Також він збирав інформацію про патріотично налаштованих мешканців регіону.

Зловмисника затримали 9 квітня, йому оголошено підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до 15-ти років.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, торік в Австрії викрили військового, котрий шпигував для Росії.