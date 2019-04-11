Корь из Украины в Нью-Йорк привезли хасиды. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/n120625-kor-iz-ukrainy-v-nu-york-privezli-hasidy.html

Ракурс

Корь, привезенная из Украины хасидами, привела к вспышке заболевания в Нью-Йорке. В городе начали обязательную вакцинацию, а мэр Нью-Йорка объявил чрезвычайное положение по охране здоровья.

В случае отказа от обязательной прививки американцам угрожают штрафом в размере 1 тыс. долл. Также в конце марта местные власти запретили детям без прививки посещать общественные места. Запрет касается всех лиц моложе 18 лет. Об этом сообщает «Радіо Свобода», ссылаясь на The New York Times.

С начала года в США произошло 465 случаев заражения корью, из них 170 приходятся на штат Нью-Йорк. Такие показатели являются рекордными за последние 28 лет. Вероятно, заразную болезнь привезли хасиды, которые ежегодно посещают Украину для празднования нового года.

В прошлом году Украина заняла место лидера по количеству заболевших корью. Причина такой вспышки низкое количество иммунизированных лиц, особенно детей.

В США главными причинами назвали религиозные верования и тот факт, что эффективность вакцинации якобы не доказана.

Как ранее сообщал «Ракурс», чрезвычайное положение из-за вспышки кори в Нью-Йорке объявили 9 апреле и продлится он до 17 апреля.