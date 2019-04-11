Кір з України до Нью-Йорка привезли хасиди. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n120625-kir-z-ukrayiny-do-nu-yorka-pryvezly-hasydy.html

Ракурс

Кір, привезений з України хасидами, призвів до спалаху захворювання у Нью-Йорку. У місті почали обов’язкову вакцинацію, а мер Нью-Йорка оголосив надзвичайний стан з охорони здоров’я.

У разі відмови від обов’язкового щеплення американцям погрожують штрафом у розмірі 1 тис. дол. Також наприкінці березня місцева влада заборонила дітям без щеплення відвідувати громадські місця. Заборона стосується усіх осіб молодше 18 років. Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на The New York Times.

Від початку року в США сталося 465 випадків зараження кором, з них 170 припадають на штат Нью-Йорк. Такі показники є рекордними за останні 28 років. Ймовірно, заразну хворобу привезли хасиди, які щороку відвідують Україну для святкування нового року.

Минулого року Україна посіла місце лідера з кількості захворівших на кір. Причина такого спалаху низька кількість імунованих осіб, особливо дітей.

У США головними причинами назвали релігійні вірування та той факт, що ефективність вакцинації нібито не доведена.

Як раніше повідомляв «Ракурс», надзвичайний стан через спалах кору у Нью-Йорку оголосили 9 квітні і продовжиться він до 17 квітня.