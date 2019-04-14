Украинец завоевал «серебро» на Чемпионате Европы. Фото: ГолосUA

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Ракурс

Украинский спортсмен Петр Пахнюк завоевал серебряную медаль на Чемпионате Европы, который в эти дни проходит в польском Щецине.

Гимнаст удачно выполнил комбинацию на брусьях. Судьи оценили выступление Пахнюка на 15,3 балла. Такая оценка позволила гимнасту занять призовое место, сообщается в Twitter Национального олимпийского комитета.

В этом турнире принимал участие еще один украинский гимнаст Олег Верняев. К сожалению, ему удалось занять лишь восьмое место. Отмечается, что спортсмен восстанавливается после травмы.

Первое место в упражнениях на брусьях занял спортсмен из России Никита Нагорный.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Василий Ломаченко уверенно победил британца Энтони Кроллу в Лос-Анджелесе. Ломаченко отправил в нокаут своего соперника в четвертом раунде.