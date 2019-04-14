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Ракурс
Українець виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи. Фото: ГолосUA

Українець виборов «срібло» на Чемпіонаті Європи (ВІДЕО)

14 кві 2019, 19:39
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Український спортсмен Петро Пахнюк завоював срібну медаль на Чемпіонаті Європи, який цими днями триває у польському Щецині.

Гімнаст вдало виконав комбінацію на брусах. Судді оцінили виступ Пахнюка на 15,3 бали. Така оцінка дозволила гімнасту посісти призове місце, повідомляється у Twitter Національного олімпійського комітету.

У цьому турнірі брав участь і ще один український гімнаст Олег Верняєв. На жаль, йому вдалося посісти лише восьме місце. Зазначається, що спортсмен відновлюється після травми, тому не може посісти призові місця.

Перше місце у вправах на брусах посів спортсмен з Росії Микита Нагорний.

Раніше повідомлялось, що український боксер Василь Ломаченко впевнено переміг британця Ентоні Кроллу у Лос-Анджелесі. Ломаченко відправив у нокаут свого суперника у четвертому раунді.

Джерело: Ракурс


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