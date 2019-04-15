Погода в Украине 16 апреля: ливни и мокрый снег обещают синоптики. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n120758-pogoda-v-ukraine-16-aprelya-livni-i-mokryy-sneg-obeschaut-sinoptiki-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 апреля будет холодной и дождливой. В некоторых областях синоптики обещают мокрый снег и заморозки. Осадки ожидаются на всей территории государства.

Температура воздуха в западных областях днем ​​будет составлять 5−8° тепла, на юге 8−13° выше нуля, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 16 апреля будет прохладной, днем будет сильный дождь. Температура воздуха ночью составит от 5° до 7° тепла, а днем ​​- 11−13° выше нуля. Ожидается ветер со скоростью 7−12 м/с.

Во Львове завтра, 16 апреля, будет холодно. Ночью ожидается ливень, который будет переходить в мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 0−2° мороза, а днем ​​поднимутся до 6−8° выше нуля.

Погода в Днепре 16 апреля будет прохладной, синоптики прогнозируют сильные дожди в течение суток. Температура воздуха ночью составит 6−8° выше нуля, а днем ​​поднимется до 12−14° тепла.

В Харькове 16 апреля ожидаются дожди и похолодание. Столбики термометров ночью покажут 4−6° выше нуля, а днем ​​- 12−14° тепла.

Погода в Одессе 16 апреля будет более прохладной. В течение суток ожидается сильный дождь. Синоптики прогнозируют 7−8° выше нуля ночью и 8−10° тепла днем.

Магнитные бури в Киеве 16 апреля не ожидаются. В течение суток прогнозируются небольшие возмущения магнитосферы Земли, которые будут чередоваться с периодами покоя.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня в большинстве областей будет идти дождь.