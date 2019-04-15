Погода в Україні 16 квітня: зливи і мокрий сніг обіцяють синоптики. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 16 квітня буде холодною і дощовою. У деяких областях синоптики обіцяють мокрий сніг і заморозки. Опади очікуються на всій території держави.

Температура повітря в західних областях вдень становитиме 5−8° тепла, на півдні 8−13° вище нуля, повідомляють в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 16 квітня буде прохолодною, вдень буде сильний дощ. Температура повітря вночі становитиме від 5° до 7° тепла, а вдень — 11−13° вище нуля. Очікується вітер зі швидкістю 7−12 м/с.

У Львові завтра, 16 квітня, буде холодно. Вночі очікується злива, яка буде переходити в мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° морозу, а вдень піднімуться до 6−8° вище нуля.

Погода в Дніпрі 16 квітня буде прохолодною, синоптики прогнозують сильні дощі протягом доби. Температура повітря вночі складе 6−8° вище нуля, а вдень підніметься до 12−14° тепла.

У Харкові 16 квітня очікуються дощі і похолодання. Стовпчики термометрів вночі покажуть 4−6° вище нуля, а вдень — 12−14° тепла.

Погода в Одесі 16 квітня буде більш прохолодною. Протягом доби очікується сильний дощ. Синоптики прогнозують 7−8° вище нуля вночі і 8−10° тепла вдень.

Магнітні бурі в Києві 16 квітня не очікуються. Протягом доби прогнозуються незначні хвилювання магнітосфери Землі, які будуть чергуватися з періодами спокою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні в більшості областей буде йти дощ.