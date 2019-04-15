В СБУ зарегистрировано заявление о государственной измене Зеленского – активист

https://racurs.ua/n120776-v-sbu-zaregistrirovano-zayavlenie-o-gosudarstvennoy-izmene-zelenskogo-aktivist.html

Ракурс

Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала заявление в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого активист Вадим Гладчук обвиняет в государственной измене.

По словам активиста, заявление о совершении действий, предусмотренных ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), зарегистрировали сегодня. Гладчук, в частности, обвиняет Зеленского в получении средств в России за продукты, которые были произведены до 2014 года. Об этом сообщает активист на своей странице в Facebook.

Также Гладчук заявляет, что Зеленский в интервью с Дмитрием Гордоном хвастался, что проводил время с российскими госдеятелями. В частности, активист утверждает, что среди них были премьер-министр России Дмитрий Медведев и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Гладчук выражает уверенность в том, что именно это побудило политиков РФ использовать кандидата для разрушения государственности Украины

Среди доказательств российского следа в баллотировании Зеленского Гладчук указывает агитацию за Зеленского от депутатов Госдумы РФ Владимира Жириновского и Натальи Поклонской.

Ранее сообщалось, что в сети появилось раритетное видео того, как Зеленский к Путину просился.