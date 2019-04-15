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В СБУ зарегистрировано заявление о государственной измене Зеленского – активист

В СБУ зарегистрировано заявление о государственной измене Зеленского — активист

15 апр 2019, 16:38
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Служба безопасности Украины (СБУ) зарегистрировала заявление в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского, которого активист Вадим Гладчук обвиняет в государственной измене.

По словам активиста, заявление о совершении действий, предусмотренных ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена), зарегистрировали сегодня. Гладчук, в частности, обвиняет Зеленского в получении средств в России за продукты, которые были произведены до 2014 года. Об этом сообщает активист на своей странице в Facebook.Заявление Гладчука о госизмене Зеленского. Фото: Facebook

Также Гладчук заявляет, что Зеленский в интервью с Дмитрием Гордоном хвастался, что проводил время с российскими госдеятелями. В частности, активист утверждает, что среди них были премьер-министр России Дмитрий Медведев и экс-президент Украины Виктор Янукович.

Заявление Гладчука в СБУ. Фото: sprotiv.org

Гладчук выражает уверенность в том, что именно это побудило политиков РФ использовать кандидата для разрушения государственности Украины

Утверждение Гладчука об оргиях Зеленского с российскими политиками

Среди доказательств российского следа в баллотировании Зеленского Гладчук указывает агитацию за Зеленского от депутатов Госдумы РФ Владимира Жириновского и Натальи Поклонской.

Фото документов заявления о госизмене Зеленского в СБУ

Ранее сообщалось, что в сети появилось раритетное видео того, как Зеленский к Путину просился.

Источник: Ракурс


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