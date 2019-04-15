В СБУ зареєстровано заяву про державну зраду Зеленського — активіст. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/ua/n120776-v-sbu-zareiestrovano-zayavu-pro-derjavnu-zradu-zelenskogo-aktyvist.html

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Служба безпеки України (СБУ) зареєструвала заяву стосовно кандидата у президенти Володимира Зеленського, якого активіст Вадим Гладчук звинувачує у державній зраді.

За словами активіста, заяву про вчинення дій, передбачених ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), зареєстрували сьогодні. Гладчук, зокрема, звинувачує Зеленського в отриманні коштів в Росії за продукти, які були вироблені до 2014 року. Про це повідомляє активіст на своїй сторінці у Facebook.

Також Гладчук заявляє, що Зеленський в інтерв’ю з Дмитром Гордоном хвалився, що проводив час із російськими держдіячами. Зокрема активіст стверджує, що серед них були прем'єр міністр Росії Дмитро Медведєв та екс-президент України Віктор Янукович.

Гладчук висловлює впевненість, що саме це спонукало політиків РФ використати кандидата для руйнування державності України

Серед доказів російського сліду у балотуванні Зеленського Гладчук вказує агітацію за Зеленського від депутатів Держдуми РФ Володимира Жириновського та Наталії Поклонської.

Раніше повідомлялося, що у мережі з’явилося раритетне відео того, як Зеленський до Путіна просився.