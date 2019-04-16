Зеленский высмеивал свое баллотирования на выборах

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Ракурс

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский задолго до баллотирования на выборах шутил о такой возможности, высмеивая ее в шоу.

Соответствующее видео с выступлением Зеленского распространяется в сети накануне второго тура президентских выборов в Украине.

В начале короткой речи актер Зеленский утверждает, что если бы ему предложили стать президентом, он бы выиграл гонку, поскольку «украинцы выбирают меньшее зло, а он (Зеленский), по всем параметрам, именно таким и является».

Актер признается в выступлении, что он ничего не понимает в экономике и социальной сфере, но во время шоу «Рассмеши комика» «отдал пенсионерам больше денег, чем все правительство». Зеленский шутил, что и с коррупцией наведет порядок, поскольку «часто видел ее в лицо, выступая на корпоративах и свадьбах».

Комик даже представил вероятный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, демонстрируя, как будет отвечать на вопрос о возвращении кредитов.

В конце выступления Зеленский попросил поднять руки тем, кто будет за него голосовать. Когда зал почти полностью поддержал его, актер подытожил: «Вы серьезно? Я вышел, пошутил, хорошо себя прорекламировал… Не ведитесь на любую рекламу. Вы же выбираете человека, а не йогурт. Я просто показал технологию, как это работает, как можно сделать из г*вна конфетку».

Напомним, в сети появилось раритетное видео с записью выступления команды «95 Квартал», в котором ее тогдашний капитан, а ныне кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский просит у президента РФ забрать его в Россию за долги.