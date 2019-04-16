Зеленський висміював своє балотування на виборах

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Ракурс

Шоумен і кандидат у президенти України Володимир Зеленський задовго до балотування на виборах жартував про таку можливість, висміюючи її у шоу.

Відповідне відео з виступом Зеленського поширюється у мережі напередодні другого туру президентських виборів в Україні.

На початку короткої промови актор Зеленський переконує, що якби йому запропонували стати президентом, він би виграв перегони, адже «українці обирають менше зло, а він (Зеленський), за всіма параметрами, саме таким є".

Актор зізнається у виступі, що він нічого не розуміє в економіці і соціальній сфері, але під час шоу «Розсміши коміка» «віддав пенсіонерам більше грошей, ніж увесь уряд». Зеленський жартував, що і з корупцією наведе лад, оскільки «часто бачив її в обличчя, виступаючи на корпоративах і весіллях».

Комік навіть уявив ймовірну розмову із канцлером ФРН Ангелою Меркель, демонструючи, як буде відповідати на питання про повернення кредитів.

Наприкінці виступу Зеленський попросив підняти руки тим, хто буде за нього голосувати. Коли зал майже повністю підтримав його, актор підсумував: «Ви серйозно? Я вийшов, пожартував, добре себе прорекламував… Не ведіться на будь-яку рекламу. Ви ж обираєте людину, а не йогурт. Я просто показав технологію, як це працює, як можна зробити з г*вна цукерку».

Нагадаємо, у мережі з’явилося раритетне відео із записом виступу команди «95 Квартал», у якому її тодішній капітан, а нині кандидат у президенти України Володимир Зеленський просить у президента РФ забрати його в Росію за борги.