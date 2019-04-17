Пропавшего в Крыму активиста оккупанты обвинили в причастности к терроризму

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Крымскотатарский активист Раим Айвазов, исчезнувший на оккупированном Россией полуострове в ночь с 16 на 17 апреля, обвиняется в участии в террористической организации.

Оккупанты подозревают его в принадлежности к исламской партии «Хизб ут-Тахрир» — запрещенной в РФ организации, сообщил журналист «Новой газеты» Антон Наумлюк. Сейчас Айвазов находится в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, с ним проводятся следственные действия.

Напомним, что связь с Айвазовым исчезла сегодня в 03.00. Из контрольно-пропускного пункта на админгранице с Украиной он успел сообщить жене, что задержан и ждет приезда оперативного сотрудника.

Наумлюк сообщает, что дело Айвазова россияне объединят с делом 23-х задержанных ранее крымскотатарских активистов, которых также обвиняют в участии в «Хизб ут-Тахрир». Их поместили в российские СИЗО в конце марта.

Айвазов — крымскотатарский активист. Он организовывал передачи в СИЗО Ростова-на-Дону арестованным в Крыму политзаключенным.