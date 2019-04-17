Зниклого в Криму активіста Раїма Айвазова окупанти звинуватили у причетності до тероризму

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Кримськотатарський активіст Раїм Айвазов, який зник на окупованому Росією півострові у ніч з 16 на 17 квітня, обвинувачується в участі у терористичній організації.

Окупанти підозрюють його в приналежності до ісламської партії «Хізб ут-Тахрір» — забороненої в РФ організації, повідомив журналіст «Нової газети» Антон Наумлюк. Наразі Айвазов перебуває в управлінні ФСБ по Криму і Севастополю, з ним тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що зв’язок з Айвазовим зник сьогодні о 03.00. Із КПП на адмінкордоні з Україною він встиг повідомити дружині, що затриманий і чекає приїзду оперативного співробітника.

Наумлюк повідомляє, що справу Айвазова росіяни об'єднають зі справою 23-х затриманих раніше кримськотатарських активістів, яких також звинувачують в участі в «Хізб ут-Тахрір». Їх запроторили в російські СІЗО на початку квітня.

Айвазов — кримсько-татарський активіст. Він організовував передачі в СІЗО Ростова-на-Дону заарештованим в Криму політв’язням.