Тяжелый бомбардировщик B-2 Spirit, фото: U.S. Air Force / Tech Sgt. Cecilio Ricardo

https://racurs.ua/n121391-odin-iz-samyh-sekretnyh-obektov-mira-kabinu-bombardirovschika-b-2-spirit-vpervye-pokazali-iznutri.html

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В интернете появилось видео, на котором впервые показано, что происходит в кабине тяжелого американского стратегического бомбардировщика B-2 Spirit во время полета.

Соответствующую видеозапись опубликовал военный журналист и продюсер Джефф Болтон.

«Одно из самых секретных мест на Земле наконец-то раскрыто», — подчеркивает Болтон.

Журналист отмечает, что ранее запись полета этого самолета, снятая изнутри кабины, никогда не демонстрировалась.

Видеозапись в кабине, вероятно, была сделана в напряженный момент дозаправки B-2 Spirit в воздухе. На ней, в частности, можно увидеть действия пилота, который пытается удержать самолет в нужном положении. Также можно увидеть показания приборной панели самолета.

Малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit свой первый полет совершил в 1989 году, в эксплуатацию он поступил в 1997 году. Этот самолет построен по схеме «летающее крыло» с использованием стелс-технологий — покрытия из радиопоглощающих материалов и экранирования реактивный струй двигателей.

Он предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычной или ядерной бомбовой нагрузки.

B-2 Spirit считается самым дорогим самолетом за всю историю авиации. Его стоимость без оборудования составляет 1 млрд дол., с оборудованием — более 2,1 млрд долл.

Напомним, недавно в интернете появилось видео испытаний американской высокоточной гаубицы с дальностью стрельбы более 100 км.