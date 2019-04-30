Важкий бомбардувальник B-2 Spirit, фото: U.S. Air Force / Tech Sgt. Cecilio Ricardo

https://racurs.ua/ua/n121391-odyn-iz-naybilsh-sekretnyh-obiektiv-svitu-kabinu-bombarduvalnyka-b-2-spirit-vpershe-pokazaly.html

Ракурс

В інтернеті з’явилося відео, на якому вперше показано, що відбувається в кабіні важкого американського стратегічного бомбардувальника B-2 Spirit під час польоту.

Відповідний відеозапис опублікував військовий журналіст і продюсер Джеф Болтон.

«Одне з найбільш секретних місць на Землі нарешті розкрите», — наголошує Болтон.

Журналіст зазначає, що раніше запис польоту цього літака, знятий зсередини кабіни, ніколи не демонструвався.

Відеозапис у кабіні, ймовірно, був зроблений у напружений момент дозаправки B-2 Spirit у повітрі. На ньому, зокрема, можна побачити дії пілота, який намагається утримати літак у потрібному положенні. Також можна побачити покази приладової панелі літака.

Малопомітний стратегічний бомбардувальник B-2 Spirit свій перший політ здійснив у 1989 році, в експлуатацію він вступив у 1997 році. Цей літак побудований за схемою «літаюче крило» з використанням стелс-технологій — покриття з радіопоглинаючих матеріалів і екранування реактивних струменів двигунів.

Він призначений для прориву щільної протиповітряної оборони супротивника й доставки звичайного або ядерного бомбового навантаження.

B-2 Spirit вважається найдорожчим літаком за всю історію авіації. Його вартість без обладнання становить 1 млрд дол., з обладнанням — понад 2,1 млрд дол.

Нагадаємо, нещодавно в інтернеті з’явилося відео випробувань американської високоточної гаубиці з дальністю стрільби понад 100 км.