После терактов из Шри-Ланки выслали 200 мусульманских проповедников

В общем из Шри-Ланки выслали более 600 иностранных граждан, фото: Lanka News Column

https://racurs.ua/n121575-posle-teraktov-iz-shri-lanki-vyslali-200-musulmanskih-propovednikov.html

Ракурс

Власти Шри-Ланки после серии терактов, совершенных на католическую Пасху 21 апреля, выслали из страны около 200 мусульманских проповедников.

В общем из страны за это время выслано более 600 иностранных граждан. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на министра внутренних дел Шри-Ланки Ваджира Абеивардена.

Ранее ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Абеиварден заявляет, что проповедников выслали, поскольку у них были просрочены визы.

«Учитывая текущую ситуацию в стране, мы пересмотрели визовую систему и приняли решение усилить визовые ограничения для проповедников, — отметил Абейваден. — Из тех, кто был выслан, около 200 были исламскими проповедниками».

По информации властей страны, за серией нападений террористов-смертников стоял местный религиозный служитель, который посещал Индию и установил там контакты с джихадистами.

Абеиварден не указал национальностей тех, кого выслали из страны. Однако полиция сообщила, что ряд иностранцев, у которых закончился срок действия визы, были из Бангладеш, Индии, Мальдивских островов и Пакистана.

Напомним, «Исламское государство» недавно впервые за пять лет опубликовала видео со своим якобы живым лидером Абу Бакр аль-Багдади. В этом видео мужчина, похожий на аль-Багдади, утверждает, что серия терактов, осуществленная в Шри-Ланке, была ответом террористов на потерю последнего территориального оплота в Сирии.