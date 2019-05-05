Після терактів зі Шрі-Ланки вислали 200 мусульманських проповідників

Загалом зі Шрі-Ланки вислано понад 600 іноземних громадян, фото: Lanka News Column

https://racurs.ua/ua/n121575-pislya-teraktiv-zi-shri-lanky-vyslaly-200-musulmanskyh-propovidnykiv.html

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Влада Шрі-Ланки після серії терактів, здійснених на католицький Великдень 21 квітня, вислала з країни близько 200 мусульманських проповідників.

Загалом з країни за цей час вислано понад 600 іноземних громадян. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на міністра внутрішніх справ Шрі-Ланки Ваджира Абеівардена.

Раніше відповідальність за теракти взяла на себе терористична організація «Ісламська держава».

Абеіварден заявляє, що проповідників вислали, оскільки в них були прострочені візи.

«Враховуючи поточну ситуацію в країні, ми переглянули візову систему і ухвалили рішення посилити візові обмеження для проповідників, — зазначив Абейваден. — З тих, хто був висланий, близько 200 були ісламськими проповідниками».

За інформацією влади країни, за серією нападів терористів-смертників стояв місцевий релігійний служитель, котрий відвідував Індію і встановив там контакти з джихадистами.

Абеіварден не вказав національностей тих, кого вислали з країни. Однак поліція повідомила, що низка іноземців, в яких завершився термін дії візи, були з Бангладешу, Індії, Мальдівських островів і Пакистану.

Нагадаємо, «Ісламська держава» нещодавно вперше за п’ять років опублікувала відео зі своїм нібито живим лідером Абу Бакром аль-Багдаді. У цьому відео чоловік, схожий на аль-Багдаді, стверджує, що серія терактів, здійснена у Шрі-Ланці, була відповіддю терористів на втрату останнього територіального оплоту в Сирії.