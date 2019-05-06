Владимир Зеленский, фото: Azatutyun.am

https://racurs.ua/n121598-vo-vtorom-ture-zelenskogo-podderjali-izbirateli-timoshenko-boyko-vilkula-i-lyashko-infografika.html

Ракурс

Во втором туре президентских выборов, голосование на которых проиходило 21 апреля, к Петру Порошенко «перетекли» в основном голоса участников первого тура Анатолия Гриценко, Руслана Кошулинского, Олега Ляшко и Юрия Тимошенко.

К Владимиру Зеленскому преимущественно перешли голоса Юлии Тимошенко, Юрия Бойко, Игоря Смешко, а также Олега Ляшко, Александра Вилкула, Юрия Тимошенко и Александра Шевченко. Таковы результаты исследования предпочтений избирателей, проведенного изданием «Тексти.org.ua» на основе данных о количестве голосов на каждом участке.

Используя метод «байесовской линейной регрессии», авторы исследования установили, что за Порошенко в дополнение к примерно 3 млн избирателей, поддержавших его в первом туре, проголосовали 87% избирателей Кошулинского (270 тыс. голосов), 85% избирателей Гриценко (1,1 млн голосов), 20% избирателей Юрия Тимошенко (20 тыс.) и 3% избирателей Ляшко (30 тыс.).

За Зеленского, которого во время голосования 31 марта поддержали примерно 5,7 млн граждан, во втором туре проголосовали 90% избирателей Юлии Тимошенко (2,3 млн голосов), почти 100% процентов избирателей Бойко (2,2 млн) и Вилкула (780 тыс.), 97% избирателей Смешко (1,1 млн), почти 90% избирателей Ляшко (900 тыс.), 100 тыс. избирателей Юрия Тимошенко и 80 тыс. избирателей Александра Шевченко.

В то же время авторы исследования отмечают, что результаты этого моделирования не нужно воспринимать слишком серьезно, поскольку нет возможности проверить его выводы дополнительным методом, таким как послевыборный социологический опрос.

Напомним, 30 апреля Центризбирком объявил окончательные результаты второго тура президентских выборов в Украине, согласно которым победу украинцы отдали шоумену Зеленскому.