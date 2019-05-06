Володимир Зеленський, фото: Azatutyun.am

https://racurs.ua/ua/n121598-u-drugomu-turi-zelenskogo-pidtrymaly-vyborci-tymoshenko-boyka-vilkula-ta-lyashka-infografika.html

Ракурс

У другому турі президентських виборів, голосування на яких відбувалося 21 квітня, до Петра Порошенка «перетекли» здебільшого голоси учасників першого туру Анатолія Гриценка, Руслана Кошулинського, Олега Ляшка та Юрія Тимошенка.

До Володимира Зеленського переважно перейшли голоси Юлії Тимошенко, Юрія Бойка, Ігоря Смешка, а також Олега Ляшка, Олександра Вілкула, Юрія Тимошенка та Олександра Шевченка. Такими є підсумки дослідження вподобань виборців, здійсненого виданням «Тексти.org.ua» на основі даних про кількість голосів на кожній дільниці.

Використовуючи метод «баєсової лінійної регресії», автори дослідження встановили, що за Порошенка на додачу до приблизно 3 млн виборців, котрі підтримали його в першому турі, проголосували 87% виборців Кошулинського (270 тис. голосів), 85% виборців Гриценка (1,1 млн голосів), 20% виборців Юрія Тимошенка (20 тис.) та 3% виборців Ляшка (30 тис.).

За Зеленського, котрого під час голосування 31 березня підтримали приблизно 5,7 млн громадян, у другому турі проголосували 90% виборців Юлії Тимошенко (2,3 млн голосів), майже 100% відсотків виборців Бойка (2,2 млн) та Вілкула (780 тис.), 97% виборців Смешка (1,1 млн), майже 90% виборців Ляшка (900 тис.), 100 тис. виборців Юрія Тимошенка та 80 тис. виборців Олександра Шевченка.

Водночас автори дослідження наголошують, що результати цього моделювання не потрібно сприймати надто серйозно, адже немає можливості перевірити його висновки додатковим методом, таким як післявиборче соціологічне опитування.

Нагадаємо, 30 квітня Центрвиборчком оголосив остаточні результати другого туру президентських виборів в Україні, згідно з якими перемогу українці віддали шоумену Зеленському.