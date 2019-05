Президент РФ Владимир Путин упал на лед стадиона в Сочи после прошедшего там ежегодного хоккейного матча «Ночной лиги».

Российский президент, делая приветственный круг на коньках по стадиону, не заметил лежащий на его пути коврик. Соответствующее видео опубликовал американский телеканал ABC.

На видео можно заметить, что соратники по команде пытаются предупредить Путина о приближении к опасному участку, но не успевают остановить президента РФ. Вскоре после падения Путин снова поднялся на ноги.

Отмечается, что во время этого хоккейного матча Путин забросил восемь шайб в ворота соперника.

Российские СМИ сначала сообщали, что Путин десять раз поразил ворота команды-соперника «Сборная ночной лиги», но позже пресс-служба «Ночной лиги» уточнила количество заброшенных Путиным шайб. Команда президента РФ «Легенды хоккея» победила со счетом 14:7.

Russian President Vladimir Putin took a fall as he waved to the crowd during an ice-hockey game in Sochi. He scored eight goals during the exhibition match in what has become a yearly tradition. https://t.co/x0mN62qQoYpic.twitter.com/l6XCRrwsIB