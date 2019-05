Президент РФ Володимир Путін впав на лід стадіону в Сочі після щорічного хокейного матчу «Нічної ліги».

Російський президент, роблячи вітальне коло на ковзанах по стадіону, не помітив, що на його шляху лежить килимок. Відповідне відео опублікував американський телеканал ABC.

На відео можна помітити, що соратники по команді намагаються попередити Путіна про наближення до небезпечної ділянки, але не встигають зупинити президента РФ. Незабаром після падіння Путін знову піднявся на ноги.

Зазначається, що під час цього хокейного матчу Путін закинув вісім шайб у ворота суперника.

Російські ЗМІ спочатку повідомляли, що Путін десять разів вразив ворота команди-суперника «Збірна нічної ліги», але пізніше прес-служба «Нічної ліги» уточнила кількість закинутих Путіним шайб. Команда президента РФ «Легенди хокею» перемогла з рахунком 14:7.

