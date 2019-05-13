Встреча Помпео и Путина: госсекретарь США сократил визит и поедет в Сочи вместо Москвы, фото — AFP

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Госсекретарь США Майк Помпео отменяет московский этап поездки в Россию. Во вторник, 14 мая, он встретится с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента сообщило, что Помпео в понедельник решил сначала полететь в Брюссель, чтобы обсудить с европейскими лидерами «насущные вопросы», в частности Иран.

Помпео сократил формат своего визита в Россию и не встретится в Москве с представителями американских деловых кругов и студентами. В Сочи Помпео, Путин и Лавров будут говорить о двусторонних отношениях и ситуации в Венесуэле, Сирии и Украине. Помпео впервые посетит Россию в качестве госсекретаря США.

На прошлой неделе он должен был приехать в Берлин, но в последний момент отменил поездку, улетев вместо этого в Багдад. Визит в Германию и встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой германского МИД Хайко Масом Помпео планирует провести до конца мая.