Зустріч Помпео і Путіна: держсекретар США скоротив візит і поїде у Сочі замість Москви

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Держсекретар США Майк Помпео скасовує московський етап поїздки в Росію. У вівторок, 14 травня, він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим в Сочі.

Агентство Reuters з посиланням на представника держдепартаменту повідомило, що Помпео у понеділок вирішив спочатку полетіти в Брюссель, щоб обговорити з європейськими лідерами «нагальні питання», зокрема Іран.

Помпео скоротив формат свого візиту в Росію і не зустрінеться у Москві з представниками американських ділових кіл і студентами.

У Сочі Помпео, Путін та Лавров розмовлятимуть про двосторонні відносини та ситуацію у Венесуелі, Сирії та Україні. Помпео вперше відвідає Росію в якості держсекретаря США.

Минулого тижня він повинен був приїхати в Берлін, але в останній момент скасував поїздку, полетівши замість цього в Багдад. Візит до Німеччини і зустріч з канцлером ФРН Ангелою Меркель і главою німецького МЗС Хайко Масом Помпео планує провести до кінця травня.