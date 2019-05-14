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Столкновения возле МВД: у Авакова сообщили, от чего пострадали пятеро правоохранителей, фото — ASPI

Столкновения возле офиса Авакова: МВД сообщило, от чего пострадали пятеро правоохранителей (ФОТО)

14 мая 2019, 16:25
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Министерство внутренних дел Украины сообщило, от чего пострадали пятеро правоохранителей, которые поддерживали общественный порядок возле здания МВД. Толкотня возле офиса министра Арсена Авакова произошла 14 мая во время акции протеста.

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Пострадали пятеро правоохранителей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД. Правоохранители склонны называть сегодняшние события именно толкотней, а не столкновениями.

Пятеро полицейских пострадали от применения правонарушителем слезоточивого газа, — ответили в МВД на вопрос о характере повреждений их сотрудников.

Столкновения возле МВД: у Авакова сообщили, от чего пострадали пятеро правоохранителей, фото — ASPI

Организатором акции «Осторожно, токсичные» был Центр противодействия коррупции. Она проходила сегодня возле здания МВД в Киеве. Участники требовали отставок министра Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко, а также введения в отношении них персональных санкций со стороны США. В приемную МВД передали табличку, на которой изображена фотография главы МВД и написано, что Аваков — «токсичный министр».

Столкновения возле МВД: у Авакова сообщили, от чего пострадали пятеро правоохранителей

Столкновения возле МВД: у Авакова сообщили, от чего пострадали пять правоохранителей

Два десятка правозащитных и общественных организаций обратились в Министерство финансов США с просьбой ввести санкции в отношении Авакова и Луценко согласно Глобальному акту Магнитского. Основанием для этого является плохое расследование дел относительно нападений на активистов и журналистов.

Источник: Ракурс


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