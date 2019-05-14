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Сутички біля МВС: в Авакова повідомили, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців, фото — ASPI

Сутички біля офісу Авакова: МВС повідомило, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців (ФОТО)

14 тра 2019, 16:25
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Міністерство внутрішніх справ України повідомило, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців, які підтримували громадський порядок біля будівлі МВС. Штовханина біля офісу міністра Арсена Авакова сталася 14 травня під час акції протесту.

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Постраждало п’ятеро правоохоронців, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МВС. Правоохоронці схильні називати сьогоднішні події саме штовханиною, а не сутичками.

П’ятеро поліцейських постраждали від застосування правопорушником сльозогінного газу, — відповіли в МВС на запитання щодо характеру ушкоджень їхніх співробітників.

Сутички біля МВС: в Авакова повідомили, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців, фото — ASPI

Відомості в ЄРДР щодо цього факту буде вносити поліція Києва.

Організатором акції «Обережно, токсичні!» був Центр протидії корупції. Вона відбувалася сьогодні біля будівлі МВС у Києві. Учасники вимагали відставки міністра Арсена Авакова та генпрокурора Юрія Луценка, а також запровадження щодо них персональних санкцій з боку США. У приймальню МВС передали табличку, на якій зображено фотографію голови МВС й написано, що Аваков — «токсичний міністр».

Сутички біля МВС: в Авакова повідомили, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців

Сутички біля МВС: в Авакова повідомили, від чого постраждали п’ятеро правоохоронців

Два десятки правозахисних та громадських організацій звернулися до Міністерства фінансів США з проханням запровадити санкції щодо Авакова та Луценка згідно з Глобальним актом Магнітського. Підставою для цього є погане розслідування справ щодо нападів на активістів та журналістів.

Джерело: Ракурс


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