Луценко и Зеленский провели двухчасовые переговоры в офисе "Квартала", фото — Обозреватель

https://racurs.ua/n121917-lucenko-i-zelenskiy-proveli-dvuhchasovye-peregovory-v-ofise-kvartala.html

Ракурс

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в субботу, 11 мая, два часа беседовал с победителем президентских выборов 2019 года Владимиром Зеленским.

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Встреча Луценко и Зеленского состоялась в офисе студии «Квартал 95» на улице Белорусской, сообщает 14 мая Bihus.Info.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она назвала переговоры Луценко и Зеленского «официальной встречей». Генпрокурора, по ее словам, пригласил к себе будущий президент страны.

Сообщается, что встреча касалась работы правоохранительных органов, в том числе — Генпрокуратуры.

Напомним, что Генпрокуратура 13 мая завела дело на президента Петра Порошенко за давление на судей, которые отменили национализацию «ПриватБанка». Это произошло по результатам заявления судей Окружного админсуда Киева.

Они считают, что Порошенко, комментируя их решение о незаконной национализации «ПриватБанка», сделал заявления, которые являются «прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность».