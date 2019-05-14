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Луценко і Зеленський провели двогодинні переговори в офісі “Кварталу”, фото — Обозреватель

Луценко і Зеленський провели двогодинні переговори в офісі «Кварталу» — ЗМІ

14 тра 2019, 18:42
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Генеральний прокурор України Юрій Луценко у суботу, 11 травня, дві години розмовляв із переможцем президентських виборів 2019 року Володимиром Зеленським.

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Зустріч Луценка та Зеленського відбулася в офісі студії «Квартал 95» на вулиці Білоруській, повідомляє 14 травня Bihus.Info.

Цю інформацію підтвердила речниця Генпрокурора Лариса Сарган. Вона назвала переговори Луценка та Зеленського «офіційною зустріччю». Генпрокурора, за її словами, запросив до себе майбутній президент країни.

Повідомляється, що зустріч стосувалася роботи правоохоронних органів, в тому числі — Генпрокуратури.

Нагадаємо, що Генпрокуратура 13 травня завела справу на президента Петра Порошенка за тиск на суддів, які скасували націоналізацію «ПриватБанку». Це сталося за результатами заяви суддів Окружного адмінсуду Києва.

Вони вважають, що Порошенко, коментуючи їх рішення про незаконну націоналізацію «ПриватБанку», зробив заяви, які є «прямою погрозою судовій системі України, посяганням на її незалежність та неупередженість».

Джерело: Ракурс


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