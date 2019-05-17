Азиатский слон, фото: Yathin S. Krishnappa

https://racurs.ua/n122050-uchenye-predlagaut-pereosmyslit-opredelenie-ischezauschih-vidov-chtoby-spasti-megafaunu.html

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Решение об угрозе исчезновения видов животных, основанные на их популяции, могут не обеспечить защиту от безвозвратного исчезновения крупных животных, которые медленно размножаются.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном накануне Дня вымирающих видов (17 мая) в Frontiers in Ecology and Evolution, сообщает издание EurekaAlert.

Критические пороги в так называемых показателях жизнедеятельности — такие как смертность и коэффициенты рождаемости среди самцов и самок разного возраста — могут сигнализировать о приближении коллапса популяции задолго до того, как количество особей опустится ниже точки невозврата, — отмечает главный автор исследования доктор Шермин де Сильва президент и основатель благотворительной организации Trunks & Leaves, которая занимается защитой азиатских слонов.

Мы предлагаем, чтобы усилия для сохранения азиатских слонов и других представителей мегафауны, которые медленно размножаются, были направлены на сохранение их «демографически-безопасного положения», то есть на сочетание ключевых показателей жизнедеятельности, которые поддерживают неотъемлемые темпы роста, — подчеркивает исследователь.

Ученая отмечает, что в истории мегафауны Земли были подтверждения этой теории.

Геномные исследования последних мамонтов, найденных на острове Врангеля — между Россией и Аляской — показали, что хотя они в популяции примерно 300 особей могли сохраняться в течение тысяч лет после вымирания континентальной популяции, они накопили многочисленные генетические мутации, которые могли в конце концов привести к их вымиранию, — отмечает де Сильва

Иными словами, популяции мегафауны могут стать обреченными задолго до того, как они исчезнут, если они выйдут за пределы своего «демографически-безопасного положения».

Исследователи применили концепцию «демографически безопасного положения» в случае азиатских слонов.

Азиатские слоны занесены в Красную книгу как «вид под угрозой исчезновения», поскольку, как полагают, их популяция сократилась минимум на 50% за менее чем столетие, — объясняет де Сильва. — Сегодня живет менее 50 тыс. диких азиатских слонов.

Исследования показывают, что дикие азиатские слоны размножаются очень медленно, один детеныш появляется раз в шесть лет или реже. Используя математическое моделирование, де Сильва и ее коллеги обнаружили, что почти оптимальное воспроизведение и высокая выживаемость детенышей слонов необходимы для поддержки неотъемлемого роста популяции в условиях даже незначительно увеличенной смертности среди взрослых самок.

Мероприятия по повышению выживания детенышей, и особенно самок, являются ключевыми для сохранения азиатского слона, — подчеркивает де Сильва.

Ученая отмечает, что в то время как внимание мира было сосредоточено на торговле слоновой костью, для критически уязвимых популяций азиатских слонов, большинство из которых не имеют клыков, наибольшей угрозой является потеря среды обитания, а также нелегальная торговля живыми животными.

Потеря окружающей среды может создать что-то известное как «отложенное вымирание», замедляя рождаемость и увеличивая уровень смертности, — отмечает де Сильва.

«Отложенное вымирание» — это задержка во времени между оказанием влияния на вид, например, уничтожением среды обитания, и конечным исчезновением вида.

Ученая отмечает, что длинный срок жизни представителей видов мегафауны делает существенные негативные изменения менее заметными и может скрывать риск исчезновения.

Популяции медленно размножающихся таксонов нуждаются в проактивном управлении задолго до того, как их численность станет критически низкой, еще когда отдача от приложенных усилий потенциально больше, а популяция менее подвержена исчезновению, — резюмирует де Сильва.

Напомним, в прошлом году ученые установили причины наиболее массового вымирания животных в истории Земли.