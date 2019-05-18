Погода в Украине 19 мая: грозы и шквалы на западе, а в Киев пришло метеорологическое лето. Фото: Ракурс

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Погоду в Украине 19 мая синоптики обещают холодную на западе и жаркую в центре страны. В Киев пришло метеорологическое лето, завершив долгую весну, которая продолжалась 69 дней.

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В западных, Одесской и Винницкой областях предупреждают о возможных грозах и шквальном ветре 15−20 м/с. В остальных областях будет теплая погода. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 19 мая будет солнечная и теплая. Температура ночью 13−15° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 24−26° тепла.

Во Львове завтра Гидрометцентр прогнозирует сильные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 13−15° тепла, днем ​​23−25 ​° тепла.

В Одессе 19 мая будет без осадков и тепло, на небе переменная облачность. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем ​​столбики термометров покажут 25−27° выше нуля.

В Днепре 19 мая солнечная и теплая погода с переменной облачностью. Ночью температура воздуха составит 13−15° выше нуля, днем ​​ожидается 27−29° тепла.

В Харькове завтра без осадков, а днем ​​обещают тепло и солнце. Температура ночью 12−14° тепла, днем ​​24−26° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 19 мая ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем ​​25−27° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 19 мая будет преимущественно беспокойная. Небольшие возмущения будут чередоваться с периодами покоя.