Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 19 травня: грози та шквали на заході, а у Київ завітало метеорологічне літо. Фото: Ракурс

Погода в Україні 19 травня: грози та шквали на заході, а у Київ завітало метеорологічне літо (КАРТА)

18 тра 2019, 16:58
999

Погоду в Україні 19 травня синоптики обіцяють холодну на заході та жарку у центрі країни. У Київ завітало метеорологічне літо, завершивши довгу весну, яка тривала 69 днів.

Loading...

У західних, Одеській та Вінницькій областях попереджають про можливі грози та шквальний вітер 15−20 м/с. У решті областей буде тепла погода. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 19 травня буде сонячна і тепла. Температура вночі 13−15° тепла, а вдень повітря прогріється до 24−26 ​° тепла.

У Львові завтра Гідрометцентр прогнозує сильні дощі та грози. Вночі температура повітря 13−15° тепла, вдень 23−25° тепла.

В Одесі 19 травня буде без опадів та тепло, на небі мінлива хмарність. Температура повітря вночі 16−18° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 25−27° вище нуля.

У Дніпрі 19 травня сонячна і тепла погода з мінливою хмарністю. Вночі температура повітря становитиме 13−15° вище нуля, вдень очікується 27−29° тепла.

У Харкові завтра без опадів, а вдень обіцяють тепло і сонце. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 24−26° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 19 травня очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 25−27° вище нуля.

Погода в Україні 19 травня принесе грози на заході. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 19 травня буде переважно неспокійна. Невеликі хвилювання будуть чергуватися з періодами спокою.

Геомагнітна обстановка у Києві 19 травня. Фото: gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Очікуємо реакції Зеленського: в Україні і світі відбулася акція «Хто замовив Катю Гандзюк?» (ФОТО)

У 50-ти українських містах та декількох столицях іноземних країн відбулася акція протесту «Хто замовив Катю Гандзюк?». Її учасники оголосили єдину вимогу до нової влади: припинити терор громадянського суспільства та покарати винних

Новини України
15:23

Чоловік підірвав гранату у відділені «ПриватБанку» після невдалої спроби отримати кредит (ФОТО)

У філії «ПриватБанку» в місті Старобільську Луганської області внаслідок підриву гранати загинув чоловік, котрий намагався отримати кредит за підробленими документами

Новини України
21:48   17 тра
Новини партнерів
Загрузка...