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Владимир Зеленский проводит брифинг о роспуске парламента. Фото: Zaxid.net

Роспуск Верховной Рады: главы фракций дают брифинг после встречи с Зеленским (ТРАНСЛЯЦИЯ)

21 мая 2019, 12:49
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Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидерами фракций Верховной Рады позвал журналистов на брифинг.

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Встреча проходила в здании Администрации президента на Банковой. Как известно, решению главы государства о роспуске парламента предстоят консультации президента со спикером Верховной Рады, его заместителями и лидерам депутатских фракций.

Перед журналистами выступают руководители Верховной Рады и лидеры фракций.

Напомним, о намерении распустить парламент Зеленский заявил в своем выступлении с трибуны Верховной Рады во время процедуры инаугурации.

Также новый глава государства требует от депутатов принять закон об отмене неприкосновенности депутатов, новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также проголосовать за Избирательный кодекс. Новый президент требует уволить с должностей главу Службы безопасности Украины, Генпрокурора и министра обороны.

Источник: Ракурс


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