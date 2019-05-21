Володимир Зеленський проводить брифінг щодо розпуску парламенту. Фото: Zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n122176-zelenskyy-provodyt-bryfing-schodo-rozpusku-verhovnoyi-rady-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з лідерами фракцій Верховної Ради покликав журналістів на брифінг.

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Зустріч відбувалася в приміщенні Адміністрації президента на Банковій. Як відомо, рішенню глави держави про розпуск парламенту передують консультації президента зі спікером Верховної Ради, його заступниками та лідерам депутатських фракцій.

Перед журналістами виступають керівники Верховної Ради та лідери фракцій.

Нагадаємо, про намір розпустити парламент Зеленський заявив 20 травня у своєму виступі з трибуни Верховної Ради під час процедури інавгурації.

Також новий глава держави вимагає від депутатів прийняти закон про скасування недоторканності депутатів, новий закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, а також проголосувати за Виборчий кодекс. Новий президент вимагає звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генпрокурора та міністра оборони.