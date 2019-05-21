Погода в Украине завтра будет дождливая. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122189-pogoda-v-ukraine-na-22-maya-sinoptiki-sprognozirovali-grad-grozy-i-shkvaly-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 22 мая ожидается дождливая. В большинстве областей прогнозируют кратковременные дожди и грозы.

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На Закарпатье и Приазовье на Кировоградщине, Днепропетровщине и Полтавщине местами обещают значительные дожди. Днем на Левобережье местами град и шквалы 15−20 м/с. В другой части государства ветер преимущественно южный, 7−12 м/с. Температура ночью 10−15° тепла, днем 19−24°. На Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до 15−20° выше нуля. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 22 мая прогнозируется дождливая и с грозами. Температура ночью 11−13° тепла, днем 20−22° тепла.

Во Львове в среду гостям города и местным жителям стоит подумать о зонтах, поскольку и здесь будет дождь. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 16−18° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем воздух прогреется до 21−23° выше нуля.

В Днепре завтра Гидрометцентр обещает дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут 12−14° выше нуля, днем ожидается 19−21° тепла.

В Харькове в среду тоже будет идти кратковременный дождь. Температура ночью 12−14° тепла, днем 23−25° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 22 мая стоит ожидать дожди в течение суток, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью 9−13° тепла, днем 15−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 22 мая будет не очень спокойная. В течение ближайших суток ожидаются небольшие возмущения, а утром — слабая геомагнитная буря.

Напомним, 21 мая синоптики обещали дождливую и грозовую погоду в большинстве областей. Существенных осадков Гидрометцентр не обещал только в части восточных и южных регионов.