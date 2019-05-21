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Погода в Україні завтра буде дощова. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 22 травня: синоптики спрогнозували град, грози та шквали (КАРТА)

21 тра 2019, 15:45
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Погода в Україні 22 травня очікується дощова. У більшості областей прогнозують короткочасні дощі та грози.

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На Закарпатті, Приазов’ї на Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині місцями обіцяють значні дощі. Вдень на Лівобережжі подекуди град та шквали 15−20 м/с. В іншій частині держави вітер переважно південній, 7−12 м/с. Температура вночі 10−15° тепла, вдень 19−24°. На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 15−20° вище нуля. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода у Києві 22 травня прогнозується дощова та з грозами. Температура вночі 11−13° тепла, вдень 20−22° тепла.

У Львові в середу гостям міста та місцевим мешканцям варто подумати про парасольки, оскільки й тут дощитиме. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень 16−18° тепла.

В Одесі найближчої доби очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень повітря прогріється до 21−23° вище нуля.

У Дніпрі завтра Гідрометцентр обіцяє дощі та грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 12−14° вище нуля, вдень очікується 19−21° тепла.

У Харкові в середу теж йтиме короткочасний дощ. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 23−25° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 22 травня варто очікувати дощі впродовж доби, місцями можливі грози. Температура повітря вночі 9−13° тепла, вдень 15−22° вище нуля.

Погода в Україні 22 травня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 22 травня буде не дуже спокійна. Протягом найближчої доби очікуються невеликі збурення, а вранці — слабка геомагнітна буря.

Геомагнітна обстановка у Києві. Скріншот: gismeteo

Нагадаємо, 21 травня синоптики обіцяли дощову та грозову погоду в більшості областей. Істотних опадів Гідрометцентр не обіцяв лише в частині східних та південних регіонів.

Джерело: Ракурс


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