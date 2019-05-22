Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс

Погода в Украине 23 мая: дожди и грозы, только на юге будет солнечно (КАРТА)

22 мая 2019, 15:54
999

Погода в Украине 23 мая принесет гражданам страны ливни и шквальной ветер. Синоптики предупреждают об угрозе грозы на Закарпатье.

Loading...

В Левобережной Украине и в западных областях возможно выпадение града и шквальной ветер 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 мая прогнозируется с осадками. Жителей столицы ожидает небольшой дождь. Температура ночью 13−15° тепла, днем 23−25° тепла.

Во Львове ожидается дождь и незначительное похолодание. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 17−19° тепла.

В Одессе завтра без осадков. Одесситов ждет солнечная погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем столбики термометров покажут 25−27° выше нуля.

В Днепре 23 мая ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 12−14° выше нуля, днем ожидается 22−24° тепла.

В Харькове 23 мая синоптики обещают осадки. В течение суток будет идти дождь. Температура ночью 12−14° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидаются сильные ливни. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 17−19° выше нуля.

Погода в Украине 23 мая будет с осадками. Фото: Укргидрометцентр

Магнитные бури в Киеве 23 мая не ожидаются. В течение дня небольшие возмущения будут чередоваться с периодами покоя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 23 мая. Фото: gismeteo

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Кремле отреагировали на возможный референдум в Украине о мире с РФ

Кремль считает внутренним делом Украины референдум об отношениях с РФ. Представитель Путина заявил, что между странами отсутствуют вооруженные конфликты, а есть только «гражданская война в Украине»

Новости мира
15:16

На Донбассе восемь военнослужащих ВСУ попали в плен к боевикам

В среду, 22 мая, восемь украинских военнослужащих случайно попали в плен к пророссийским боевикам, которые контролируют оккупированные территории Донбасса. Сейчас командование ООС определяет место пребывания пленных

Новости Украины
11:33
Новости партнеров
Загрузка...