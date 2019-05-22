https://racurs.ua/n122238-pogoda-v-ukraine-23-maya-dojdi-i-grozy-tolko-na-uge-budet-solnechno-karta.html

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Погода в Украине 23 мая принесет гражданам страны ливни и шквальной ветер. Синоптики предупреждают об угрозе грозы на Закарпатье.

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В Левобережной Украине и в западных областях возможно выпадение града и шквальной ветер 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 23 мая прогнозируется с осадками. Жителей столицы ожидает небольшой дождь. Температура ночью 13−15° тепла, днем 23−25° тепла.

Во Львове ожидается дождь и незначительное похолодание. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем 17−19° тепла.

В Одессе завтра без осадков. Одесситов ждет солнечная погода с переменной облачностью. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем столбики термометров покажут 25−27° выше нуля.

В Днепре 23 мая ожидается дождь. Ночью температура воздуха составит 12−14° выше нуля, днем ожидается 22−24° тепла.

В Харькове 23 мая синоптики обещают осадки. В течение суток будет идти дождь. Температура ночью 12−14° тепла, днем 22−24° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах завтра ожидаются сильные ливни. Температура воздуха ночью 12−14° тепла, днем 17−19° выше нуля.

Магнитные бури в Киеве 23 мая не ожидаются. В течение дня небольшие возмущения будут чередоваться с периодами покоя.