https://racurs.ua/ua/n122238-pogoda-v-ukrayini-23-travnya-doschi-i-grozy-lyshe-na-pivdni-bude-sonyachno-karta.html

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Погода в Україні 23 травня принесе громадянам країни зливи і шквальний вітер. Синоптики попереджають про загрозу грози на Закарпатті.

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У Лівобережній Україні та в західних областях можливе випадання граду і шквальний вітер 15−20 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 23 травня прогнозується з опадами. Жителів столиці чекає невеликий дощ. Температура вночі 13−15° тепла, вдень 23−25 ​° тепла.

У Львові очікується дощ і незначне похолодання. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень 17−19° тепла.

В Одесі завтра без опадів. Одеситів чекає сонячна погода з мінливою хмарністю. Температура повітря вночі 13−15 ° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 25−27° вище нуля.

У Дніпрі 23 травня очікується дощ. Вночі температура повітря становитиме 12−14° вище нуля, вдень очікується 22−24° тепла.

У Харкові 23 травня синоптики обіцяють опади. Протягом доби буде йти дощ. Температура вночі 12−14° тепла, вдень 22−24° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах завтра очікуються сильні зливи. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 17−19° вище нуля.

Магнітні бурі в Києві 23 травня не очікуються. Протягом дня невеликі хвилювання будуть чергуватися з періодами спокою.