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Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Удар стихии: спасатели сообщили о последствиях паводка на Закарпатье и Прикарпатье (ФОТО)

27 мая 2019, 09:31
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Уровень воды в реках Закарпатской и Ивано-Франковской областей, пострадавших в результате паводка, постепенно спадает.

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По состоянию на утро понедельника, 27 мая, подтопленных жилых домов нет. Ранее, в течение 20−23 мая, в результате паводка был подтоплен 1 тыс. 721 жилой дом и 6 тыс. 137 домохозяйств в 78 населенных пунктах Ивано-Франковской области. Вода еще не отошла от 12 домохозяйств в селах Перевозец и Пнив. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Закарпатье подтопленными остаются 400 га сельскохозяйственных угодий. Непогода разрушила 15 мостовых переходов и один мост.

На Прикарпатье с начала паводка подразделения ГСЧС совершили 138 выездов для оказания помощи населению. Спасатели эвакуировали 76 человек, откачали 34 тыс. 778 куб. м воды. На Закарпатье спасательные подразделения совершили 25 выездов и откачали 32 тыс. 80 куб. м воды.

Паводок в Украине. Фото: ГСЧС

Напомним, 27 мая после паводка в Закарпатской и Ивано-Франковской областях уровень воды постепенно начал спадать. В Ивано-Франковской области подтопленными оставались 27 домохозяйств в пяти населенных пунктах области.

Источник: Ракурс


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