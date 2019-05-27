Паводок в Україні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n122395-udar-styhiyi-ryatuvalnyky-povidomyly-pro-naslidky-pidtoplennya-na-zakarpatti-ta-prykarpatti-foto.html

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Рівень води в річках Закарпатської та Івано-Франківської областей, які постраждали внаслідок паводку, поступово спадає.

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Станом на ранок понеділка, 27 травня, підтоплених житлових будинків немає. Раніше, впродовж 20−23 травня, внаслідок паводку був підтоплений 1 тис. 721 житловий будинок та 6 тис. 137 домогосподарств у 78 населених пунктах Івано-Франківської області. Вода ще не відійшла від 12 домогосподарств у селах Перевозець та Пнів. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На Закарпатті підтопленими залишаються 400 га сільськогосподарських угідь. Негода зруйнувала 15 мостових переходів та один міст.

На Прикарпатті з початку паводку підрозділи ДСНС здійснили 138 виїздів для надання допомоги населенню. Рятувальники евакуювали 76 осіб, відкачали 34 тис. 778 куб. м води. На Закарпатті рятувальні підрозділи здійснили 25 виїздів й відкачали 32 тис. 80 куб. м води.

Нагадаємо, 27 травня після паводку у Закарпатській та Івано-Франківській областях рівень води поступово почав спадати. В Івано-Франківській області підтопленими залишалися 27 домогосподарств у п’яти населених пунктах області.