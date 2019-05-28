Михаил Саакашвили, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122477-saakashvili-vernetsya-v-ukrainu-29-maya-smi.html

Ракурс

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили, которому президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, может вернуться в Украину во второй половине дня 29 мая.

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Об этом агентству «Интерфакс-Украина» стало известно от информированного источника.

В то же время народный депутат Александр Онищенко считает, что Саакашвили появится в Киеве 30 мая. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В четверг экс-президент Грузии будет в Киеве, — заявил Онищенко.

О возвращении украинского гражданства Саакашвили стало известно сегодня. В опубликованном на сайте президента Украины указе № 329, датированном 26 мая, указано, что украинское гражданство возвращается Саакашвили путем внесения изменений в указ президента Украины от 26 июля 2017 года № 196, который прекращал гражданство Украины ряда лиц. Фамилия Саакашвили из этого перечня исключается.

Напомним, в марте этого года Саакашвили заявлял, что планирует вернуться в Украину 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов. Тогда он даже продемонстрировал пассажирский билет на авиарейс из Варшавы в Киев.