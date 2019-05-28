Михайло Саакашвілі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122477-saakashvili-povernetsya-v-ukrayinu-29-travnya-zmi.html

Ракурс

Колишній очільник Одеської області Михайло Саакашвілі, котрому президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, може повернутися до України в другій половині дня 29 травня.

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Про це агентству «Інтерфакс-Україна» стало відомо від інформованого джерела.

Водночас народний депутат Олександр Онищенко вважає, що Саакашвілі з’явиться в Києві 30 травня. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У четвер екс-президент Грузії буде в Києві, — заявив Онищенко.

Про повернення українського громадянства Саакашвілі стало відомо сьогодні. В опублікованому на сайті президента України указі № 329, датованому 26 травня, вказано, що українське громадянство повертається Саакашвілі шляхом внесення змін в указ президента України від 26 липня 2017 року № 196, котрий припиняв громадянство України низки осіб. Прізвище Саакашвілі з цього переліку вилучається.

Нагадаємо, в березні цього року Саакашвілі заявляв, що планує повернутися до України 1 квітня, наступного дня після першого туру президентських виборів. Тоді він навіть продемонстрував пасажирський квиток на авіарейс з Варшави до Києва.