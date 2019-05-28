Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: «Вікіпедія»

Саакашвілі повернеться в Україну 29 травня — ЗМІ

28 тра 2019, 17:46
999

Колишній очільник Одеської області Михайло Саакашвілі, котрому президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство, може повернутися до України в другій половині дня 29 травня.

Loading...

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» стало відомо від інформованого джерела.

Водночас народний депутат Олександр Онищенко вважає, що Саакашвілі з’явиться в Києві 30 травня. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У четвер екс-президент Грузії буде в Києві, — заявив Онищенко.

Про повернення українського громадянства Саакашвілі стало відомо сьогодні. В опублікованому на сайті президента України указі № 329, датованому 26 травня, вказано, що українське громадянство повертається Саакашвілі шляхом внесення змін в указ президента України від 26 липня 2017 року № 196, котрий припиняв громадянство України низки осіб. Прізвище Саакашвілі з цього переліку вилучається.

Нагадаємо, в березні цього року Саакашвілі заявляв, що планує повернутися до України 1 квітня, наступного дня після першого туру президентських виборів. Тоді він навіть продемонстрував пасажирський квиток на авіарейс з Варшави до Києва.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини 28 травня: Саакашвілі повернули громадянство, обшуки в Одесі, призначено секретаря РНБО

Головними новинами дня стали: повернення українського громадянства Михайлові Саакашвілі, обшуки в мерії Одеси, призначення секретаря РНБО та обвинувальний акт Омеляну

Новини України
18:27

Компанія Ахметова отримала контроль в «Київобленерго» і звільнила керівництво

Компанія олігарха Рината Ахметова офіційно отримала контроль в ПрАТ «Київобленерго» і звільнила правління товариства. У підконтрольних ДТЕК компаніях оперативне управління здійснює генеральний директор

Новини України
13:38
Новини партнерів
Загрузка...