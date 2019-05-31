Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Заседание СНБО: Данилюк дает брифинг после совещания с Зеленским. Фото: Зеркало недели

Заседание СНБО: Данилюк дает брифинг после совещания с Зеленским (ТРАНСЛЯЦИЯ)

31 мая 2019, 18:01
999

Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского сегодня обсудил актуальные вопросы энергетической отрасли, в частности, проблемы угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

Loading...

На совещании планировалось обсудить готовность Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, который может повлиять на повышение тарифов, и заслушать представителей правительства. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сейчас дает брифинг, на котором сообщит о согласованных на заседании решениях.

Зеленский решил созвать заседание СНБО после того, после того, как 29 мая посетил шахту «Лесная» во Львовской области, где в результате обвала погибли два горняка. В тот день глава государства пообщался с семьями шахтеров, которые сообщили о задержках с выплатой зарплаты.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

СНБО соберется относительно запрета импорта нефтепродуктов из РФ и войны на Донбассе

СНБО проведет заседание, посвященное войне на Донбассе, а также ситуации в энергетике, которая может сложиться после ограничения ввоза нефтепродуктов в Украину, которое со 2 июня вводит Россия

Новости Украины
19:08

Совет нацбезопасности может вмешаться в введение закона о рынке электроэнергии — Данилюк

Совет национальной безопасности и обороны Украины может вмешаться в процесс внедрения в Украине рынка электроэнергии, который стартует с 1 июля. Это произойдет, если участники рынка и государственные регуляторы не смогут достичь компромисса

Новости Украины
18:29
Новости партнеров
Загрузка...