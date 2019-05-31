Заседание СНБО: Данилюк дает брифинг после совещания с Зеленским. Фото: Зеркало недели

https://racurs.ua/n122613-zelenskiy-sobral-snbo-na-soveschanie-po-voprosam-energeticheskoy-otrasli-translyaciya.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского сегодня обсудил актуальные вопросы энергетической отрасли, в частности, проблемы угольной промышленности, ядерной и газовой энергетики.

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На совещании планировалось обсудить готовность Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля, который может повлиять на повышение тарифов, и заслушать представителей правительства. Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк сейчас дает брифинг, на котором сообщит о согласованных на заседании решениях.

Зеленский решил созвать заседание СНБО после того, после того, как 29 мая посетил шахту «Лесная» во Львовской области, где в результате обвала погибли два горняка. В тот день глава государства пообщался с семьями шахтеров, которые сообщили о задержках с выплатой зарплаты.