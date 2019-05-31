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Засідання РНБО: Данилюк дає брифінг після наради із Зеленським. Фото: Дзеркало тижня

Засідання РНБО: Данилюк дає брифінг після наради із Зеленським (ТРАНСЛЯЦІЯ)

31 тра 2019, 18:01
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Рада національної безпеки і оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського сьогодні обговорила нагальні питання енергетичної галузі, зокрема, проблеми вугільної промисловості, ядерної та газової енергетики.

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На нараді планувалося обговорити готовність України до запровадження нової моделі ринку електроенергії з 1 липня, який може вплинути на підвищення тарифів, і заслухати представників уряду. Про це повідомила прес-служба РНБО.

Секретар РНБО України Олександр Данилюк наразі дає брифінг, на якому повідомить про погоджені на засіданні рішення.

Зеленський вирішив скликати засідання РНБО після того, як 29 травня відвідав шахту «Лісова» на Львівщині, де внаслідок обвалу загинули двоє гірників. Того дня глава держави поспілкувався з родинами шахтарів, які повідомили про затримки з виплатою зарплатні.

Джерело: Ракурс


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