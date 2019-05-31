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СНБО соберется о запрете импорта нефтепродуктов из РФ и войны в Донбассе, фото - BBC

СНБО соберется относительно запрета импорта нефтепродуктов из РФ и войны на Донбассе

31 мая 2019, 19:08
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Первое полноценное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины будет посвящено войне на Донбассе.

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О намерении собраться по этому поводу заявил 31 мая секретарь СНБО Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

Кроме того, Совет нацбезопасности планирует проведение через две недели заседания относительно ситуации в энергетике. Речь идет о возможных проблемах с транзитом российского газа через территорию Украины с 2020 года, а также об ограничениях на ввоз нефтепродуктов в Украину, которые со 2 июня вводит Россия.

Возможны серьезные вызовы, поскольку решение Москвы касается дизелей, масел, нефти, — сообщил Данилюк журналистам после заседания СНБО, на котором сегодня также обсуждались вопросы энергетической безопасности.

Секретарь СНБО прогнозирует, что в связи с решением правительства РФ о запрете экспорта нефтепродуктов в Украину цены на рынке могут возрасти. Кроме того, бизнесу необходимо время, чтобы диверсифицировать поставки. По его словам, до 40% нефтепродуктов, ввозимых в Украину, приходится на импорт из России.

Источник: Ракурс


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