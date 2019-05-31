РНБО збереться щодо заборони імпорту нафтопродуктів з РФ і війни на Донбасі, фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n122628-rnbo-zberetsya-schodo-zaborony-importu-naftoproduktiv-z-rf-i-viyny-na-donbasi.html

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Перше повноцінне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене війні на Донбасі.

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Про намір зібратися з цього приводу заявив 31 травня секретар РНБО Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

Крім того, Рада нацбезпеки планує проведення через два тижні засідання щодо ситуації в енергетиці. Йдеться про ймовірні проблеми із транзитом російського газу через територію України з 2020 року, а також про обмеження на ввезення нафтопродуктів в Україну, яке з 2 червня запроваджує Росія.

Можливі серйозні виклики, адже рішення Москви стосується дизелів, олив, нафти, — повідомив Данилюк журналістам після засідання РНБО, на якому сьогодні також обговорювалися питання енергетичної безпеки.

Секретар РНБО прогнозує, що у зв’язку із рішення уряду РФ щодо заборони експорту нафтопродуктів в Україну ціни на ринку можуть зрости. Крім того, бізнесу необхідний час, щоб диверсифікувати поставки. За його словами, до 40% нафтопродуктів, які завозяться в Україну, припадає на імпорт з Росії.