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РНБО збереться щодо заборони імпорту нафтопродуктів з РФ і війни на Донбасі, фото — BBC

РНБО збереться щодо заборони імпорту нафтопродуктів з РФ і війни на Донбасі

31 тра 2019, 19:08
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Перше повноцінне засідання Ради національної безпеки і оборони України буде присвячене війні на Донбасі.

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Про намір зібратися з цього приводу заявив 31 травня секретар РНБО Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

Крім того, Рада нацбезпеки планує проведення через два тижні засідання щодо ситуації в енергетиці. Йдеться про ймовірні проблеми із транзитом російського газу через територію України з 2020 року, а також про обмеження на ввезення нафтопродуктів в Україну, яке з 2 червня запроваджує Росія.

Можливі серйозні виклики, адже рішення Москви стосується дизелів, олив, нафти, — повідомив Данилюк журналістам після засідання РНБО, на якому сьогодні також обговорювалися питання енергетичної безпеки.

Секретар РНБО прогнозує, що у зв’язку із рішення уряду РФ щодо заборони експорту нафтопродуктів в Україну ціни на ринку можуть зрости. Крім того, бізнесу необхідний час, щоб диверсифікувати поставки. За його словами, до 40% нафтопродуктів, які завозяться в Україну, припадає на імпорт з Росії.

Джерело: Ракурс


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РНБО збереться щодо заборони імпорту нафтопродуктів з РФ і війни на Донбасі

РНБО проведе засідання щодо війни на Донбасі, а також ситуації в енергетиці, яка може скластися після обмеження на ввезення нафтопродуктів в Україну, які з 2 червня запроваджує Росія

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