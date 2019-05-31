Украина не будет занимать за рубежом до проведения досрочных выборов, фото — Дело

https://racurs.ua/n122630-ukraina-ne-budet-zanimat-za-rubejom-do-provedeniya-dosrochnyh-vyborov.html

Ракурс

Министерство финансов Украины не планирует занимать средства за рубежом до проведения досрочных парламентских выборов.

Loading...

Минфин не будет выходить на зарубежные рынки капиталов до проведения выборов. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на представителей этого ведомства и миссии МВФ.

Министерство намерено больше занимать на внутреннем рынке и в ближайшее время выпустит пятилетние гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина — увеличить эту долю до 50%, — сообщается в резюме, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвестиционных компаний.

На данный момент у Кабинета министров на счетах достаточно средств — 60 млрд грн (более 2 млрд долл.). Вместе с золотовалютными резервами НБУ (19,3 млрд долл.) этого достаточно для финансирования внешних выплат в 2019 году. На финальном этапе также находятся переговоры с ЕС о макрофинансовой помощи, а также с Всемирным банком о предоставлении кредитных гарантий.

Напомним, что 30 мая миссия МВФ завершила визит в Украину и обещала вернуться после выборов.