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Украина не будет занимать за рубежом до проведения досрочных выборов, фото — Дело

Украина не будет занимать за рубежом до проведения досрочных выборов

31 мая 2019, 20:18
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Министерство финансов Украины не планирует занимать средства за рубежом до проведения досрочных парламентских выборов.

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Минфин не будет выходить на зарубежные рынки капиталов до проведения выборов. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на представителей этого ведомства и миссии МВФ.

Министерство намерено больше занимать на внутреннем рынке и в ближайшее время выпустит пятилетние гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Сейчас гривневые обязательства составляют 35% от всей суммы госдолга. Цель Минфина — увеличить эту долю до 50%, — сообщается в резюме, которое рассылала клиентам одна из крупных украинских инвестиционных компаний.

На данный момент у Кабинета министров на счетах достаточно средств — 60 млрд грн (более 2 млрд долл.). Вместе с золотовалютными резервами НБУ (19,3 млрд долл.) этого достаточно для финансирования внешних выплат в 2019 году. На финальном этапе также находятся переговоры с ЕС о макрофинансовой помощи, а также с Всемирным банком о предоставлении кредитных гарантий.

Напомним, что 30 мая миссия МВФ завершила визит в Украину и обещала вернуться после выборов.


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