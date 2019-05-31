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Україна не позичатиме за кордоном до проведення дострокових виборів, фото — Дело

Україна не позичатиме за кордоном до проведення дострокових виборів

31 тра 2019, 20:18
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Міністерство фінансів України не планує позичати кошти за кордоном до проведення дострокових парламентських виборів.

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Мінфін не буде виходити на закордонні ринки капіталів до проведення виборів. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на представників цього відомства та місії МВФ.

Міністерство має намір більше позичати на внутрішньому ринку і найближчим часом випустить п’ятирічні гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Наразі гривневі зобов’язання становлять 35% від всієї суми держборгу. Мета Мінфіну — збільшити цю частку до 50%, — повідомляється у резюме, яке розсилала клієнтам одна з великих українських інвестиційних компаній.

На даний момент Кабінет міністрів має на рахунках достатньо коштів — 60 млрд грн (понад 2 млрд дол.). Разом з золотовалютними резервами НБУ (19,3 млрд дол.) цього достатньо для фінансування виплат у 2019 році. На фінальному етапі також знаходяться переговори з ЄС щодо макрофінансової допомоги, а також із Світовим банком щодо надання кредитних гарантій.

Нагадаємо, що 30 травня місія МВФ завершила візит до України і обіцяла повернутися після виборів.


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