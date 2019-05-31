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Зеленский внес в Раду избирательный законопроект о спецучастках для военных, фото — Слово и Дело

Зеленский внес в Раду избирательный законопроект о спецучастках для военных

31 мая 2019, 20:47
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Президент Украины Владимир Зеленский 31 мая внес в Верховную Раду проект закона, в котором предлагает создать спецучастки для голосования в местах временной дислокации военнослужащих.

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Закон № 10356 «О внесении изменений в Закон Украины „О выборах народных депутатов Украины“ относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих» определен Зеленским как неотложный.

В нем предлагается законодательно закрепить создание спецучастков для голосования в местах временной дислокации воинских частей.

Документ позволяет в исключительных случаях Центральной избирательной комиссии по представлению Министерства обороны создавать специальные избирательные участки в местах временной дислокации воинских частей. На сайте главы государства объясняют, что речь идет прежде всего о военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Донбассе.

Пресс-служба главы государства утверждает, что проект закона разработан в связи с назначением на 21 июля 2019 года внеочередных выборов в Верховную Раду.

Источник: Ракурс


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