Зеленський вніс у Раду виборчий законопроект про спецдільниці для військових, фото — Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n122631-zelenskyy-vnis-u-radu-vyborchyy-zakonoproekt-pro-specdilnyci-dlya-viyskovyh.html

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Президент України Володимир Зеленський 31 травня вніс до Верховної Ради проект закону, у якому пропонує створити спецдільниці для голосування у місцях тимчасової дислокації військовослужбовців.

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Закон № 10356 «Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо забезпечення виборчих прав військовослужбовців» визначено Зеленським як невідкладний.

У ньому пропонується законодавчо закріпити створення спецдільниць для голосування в місцях тимчасової дислокації військових частин.

Документ дозволяє у виняткових випадках Центральній виборчій комісії за поданням Міністерства оборони створювати спеціальні виборчі дільниці у місцях тимчасової дислокації військових частин. На сайті глави держави пояснюють, що йдеться насамперед про військовослужбовців, які виконують бойові завдання на Донбасі.

Прес-служба глави держави стверджує, що проект закону розроблено у зв’язку із призначенням на 21 липня 2019 року позачергових виборів до Верховної Ради.